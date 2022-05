FBI fremlagde uhyggelig rapport dagen før tragedie

Dagen før den tragiske hændelse, hvor 19 børn og to voksne blev dræbt i Uvalde i Texas, udgav FBI en rapport, der viser, at netop lignede skudepisoder er steget kraftigt.

Det skriver CBS News.

Fra 2020 til 2021 steg forekomsten af 'aktive skyderi-hændelser' med 52,5 procent. Fra perioden 2017 til 2021 er stigningen på hele 96,8 procent.

Skoleskyder dræber adskillige børn og voksne på skole i Uvalde, Texas.

103 mennesker dræbt sidste år

Rapporten definerer en aktiv skyde-hændelse som 'en eller flere personer, der aktivt engagerer sig i at dræbe eller forsøger at dræbe mennesker i et befolket område' Ordet 'aktiv' signalerer, at hændelsen er i gang, og kan blive påvirket af foranstaltninger fra politiet.

Sidste år definerede FBI 61 episoder fordelt på 30 stater som en hændelse af ovenstående karakter. 103 mennesker blev dræbt, mens 140 blev såret - foruden drabsmændene selv.

- Der er forældre, som aldrig kommer til at se deres børn igen. Forældre, som aldrig nogensinde igen kommer til at opleve deres børn kravle op i sengen og putte med dem, lyder det fra Joe Biden i kølvandet på tragedien i Uvalde, Texas. .Foto: Marco Bello/Ritzau Scapix

2021 var også året med flest dødsfald - siden 2017. 103 mennesker mistede livet i episoder, der bliver definerede som aktive skyderier. Det er en stigning på hele 171 procent i forhold til 2020.

Af de 61 aktive skyderier sidste år, var der 61 gerningsmænd - 60 mænd og en kvinde - der fordeler sig i alderen 12 til 67 år. Heraf blev 14 dræbt af politiet, mens fire blev dræbt af bevæbnede privatpersoner.

En enkelt gerningsmand døde ved et sammenstød som følge af en biljagt, mens 11 tog deres eget liv. 30 blev anholdt, mens en enkelt fortsat er på fri fod.

Af ovenstående hændelser er der sket flest i Californien med seks skyderier, efterfulgt af Georgia og Texas med hver fem. Coloroado og Florida runder listen med af med fire.

Skoleskyderiet er det værste i USA siden Sandy Hook-skyderiet i 2019 i Connecticut i 2012, hvor 20 børn og 6 voksne blev dræbt.

18-årig gerningsmand

Gerningsmanden er identificeret som den 18-årige lokale gymnasieelev Salvador Ramos. Politiet mener, at han handlede alene. Motivet er fortsat uklart.

Han er samtidig mistænkt for at have skudt sin bedstemor, inden han i en blodrus på Robb Primary School i Uvalde, Texas, bevæbnet med en pistol en riffel, skød og dræbte 19 børn og to lærer, skriver Dagbladet.

Karla Bowman reagerer oven på nyheden om, at 19 børn mistede livet under skyderiet på Robb Elementary School i Uvalde, Texas. Foto: Nuri Vallbona / Ritzau Scanpix

Det siges, at Ramos købte våbnene på sin 18-års fødselsdag i en lokal butik.

Amerikanske myndigheder oplyser, at Ramos er død. Omstændighederne omkring hans død er i øjeblikket uklare, men flere amerikanske medier går ud fra tesen om, at han blevet skudt og dræbt af politiet.

Politisk debat

Umiddelbart efter massakren blussede den politiske debat om amerikansk våbenlovgivning op igen. Præsident Joe Biden udtalte i aftes dansk tid, at tiden er inde til at, politikerne strammer lovgivningen, der tillader privatpersoner at eje våben til egen beskyttelse.

- Hvor mange skolebørn skal se deres venner dø, som var de midt på en slagmark?

- Alene det, at en 18-årig kan vade ind i en våbenforretning og købe to militærvåben, er bare rivende galt, lød det fra præsidenten.

Fronterne er trukket op i amerikansk politik om våbenlovgivning, hvor det i aftes blev bekendtgjort at en række republikanske politikere fra Texas - med Donald Trump i spidsen - om få dage har planlagt at deltage i den magtfulde våbenorganisationen NRA's årsmøde.