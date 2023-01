Krimi ... 15. jan. 2023 kl. 19:07 Gem artikel Gemt artikel

FBI's most wanted: Kartel-kattens flugt

FBI udsatte en dusør på en million dollars for informationer om den mexicanske kartelleder 'El Gato' - katten. Han blev eftersøgt for at bestille et mord på en advokat i Texas. Læs om ham i Ekstra Bladets artikelserie om ‘FBI’s ten most wanted’ - FBI's mest eftersøgte forbrydere