FCK-fan død efter overfald

Den 52-årige mand, der lørdag morgen afgik ved døden efter et slagsmål i Frederikssund, var på vej hjem efter at have jublet sammen med andre FCK-fans i Parken.

Det skriver Sjællandske Medier.

Manden var fortsat i byen for at fejre FCKs sejr over Randers fredag aften, inden han tog toget hjem til Frederikssund, hvor han blev overfaldet. Et overfald som endte med at koste ham livet. Årsagen er endnu ukendt.

Efterfølgende er det strømmet ind med kondolencer på fanmediet Copenhagen Sundays Instagram- og Facebook-profil.

Der er blevet spekuleret i, om det er mandens tilhørsforhold til FCK, som er skyld i overfaldet, men det afviser vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard, der er efterforskningsleder ved Nordsjællands Politi.

- Der er intet, der tyder på, at det skulle have nogen som helst relation til en eventuel tilknytning til en fodboldklub, siger han.

Drengene er sigtet for vold med døden til følge, efter de cirka klokken 5.30 lørdag morgen overfaldt den 52-årige mand på A.C. Hansensvej i Frederikssund.

Her skulle de have slået manden flere steder på kroppen og i ansigtet. Derudover har de ifølge sigtelserne sparket og trampet på ham, indtil han lå ubevægelig på jorden.

De to 17-årige teenagere er blevet varetægtsfængslet indtil 1. april.