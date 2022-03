FCK hylder afdød fan

Fodboldklubben F.C. København hylder nu på Twitter den 52-årige mand og mangeårige FCK-fan, som tidligt lørdag morgen på vej hjem fra byen fik voldsomme tæsk.

Afstraffelsen mod ham var så brutal, at han dybt tragisk mistede livet.

'Den mangeårige FCK-fan, Kim Hansen, der har haft fast plads på Nedre C, er desværre død. Vi sender vores tanker til hans pårørende. Æret være hans minde', skriver klubben på sin officielle twitterkonto.

Tweetet er ledsaget af et billede af den afdøde taget på Nedre C, hvor de mest trofaste af FCKs mange dedikerede fans holder til under kampene i Parken.

Den nu afdøde fan havde fredag aften været i Parken og overværet sin hjerteklub vinde 3-0 over Randers. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger fejrede han efterfølgende sejren i gode venners lag på et værtshus i sin hjemby Frederikssund.

Det var på turen hjem herfra, at han tidligt lørdag morgen blev slået ned.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Lørdag formiddag efterforskede på gerningsstedet.

To 17-årige drenge blev lørdag aften fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Lyngby med en sigtelse for manddrab.

Dommeren valgte at varetægtsfængsle dem begge. Dog ikke begrundet i manddrab men efter straffelovens bestemmelse om vold med døden til følge.

Politihunde hjalp med at afsøge gerningsstedet. Foto: Kenneth Meyer

Anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi opretholder drabssigtelsen mod dem, oplyste senioranklager Martin Stassen sent lørdag aften til Ritzau.