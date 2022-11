Fem anholdt for designer-tyverier

Det er en gruppe tyve med dyr smag, der angiveligt står bag en række serie-indbrud og tyverier i Hasseris og Kornblomstkvarteret i Aalborg.

De stjal nemlig primært designerlamper, dyre designermøbler samt sølvtøj, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Vi slog til kort efter klokken 9 mandag formiddag, og her foretog vi anholdelse af fem personer, tre mænd og to kvinder, der alle stammer fra lokalområdet, oplyser politikommissær Ulf Munch Sørensen.

Det sker efter politiet har foretaget 'et længere efterforskningsarbejde' i afdelingen for berigelse.

De anholdte i sagen er aldersmæssigt i 20'erne, 30'erne og 40'erne.

Politiet oplyser, at de fem anholdte er sigtet for indbrud og brygstyverier i andre politikredse også, og at de formentlig kan se frem til yderligere sigtelser i takt med politiets videre arbejde i sagen.

Der forventes grundlovsforhør i sagen tirsdag ved Retten i Aalborg.