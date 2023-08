Fem anholdt for drabsforsøg i frisørsalon

20. juni ankom en maskeret mand på en el-cykel til en frisørsalon på Nørrebro i København, hvor han afgav skud mod en mand i salonen, hvorefter han på el-cykel forlod stedet hurtigt igen.



Efter en intensiv efterforskning har Københavns Politi fundet frem til de fem anholdte, som politiet vurderer har været involveret i drabsforsøget, der fandt sted på Nørrebrogade.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Flere fund

- Det er en alvorlig sag, som vi har efterforsket grundigt, og vi mistænker de fem anholdte for på forskellig vis at have spillet en rolle i drabsforsøget. Blandt de anholdte er også den person, som vi mener har ført våbnet, siger vicepolitiinspektør Knud Hvass, der er leder af Afdelingen for organiseret kriminalitet.



I forbindelse med torsdagens anholdelser blev der foretaget ransagninger på flere adresser. Her fandt politiet blandt andet en større mængde hash, kokain samt en del kontanter.



De fem mænd bliver fremstillet i dommervagten her til formiddag med henblik på varetægtsfængsling. Ved grundlovsforhøret vil anklagemyndigheden begære lukkede døre.

Det skete der

Københavns Politi har tidligere oplyst, at gerningsmanden kun var inde i salonen i få sekunder, før vedkommende forlod stedet igen.

Gerningsmanden var klædt i sort fra top til tå og fuldt maskeret, hvorfor han ifølge politiet må have skilt sig ud på den varme sommerdag.

Skyderiet i salonen på Nørrebrogade fandt sted kort før klokken 18.

Offeret var en mand, som var ved at klippe en kunde i salonen, da han blev skudt. Tirsdag oplyste politiet, at manden er uden for livsfare.