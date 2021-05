Fem anholdt i politiaktion

Politiet har anholdt fem personer på forskellige adresser i Assens og en adresse i Storkøbenhavn torsdag morgen.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Fyns Politi bekræftede over for Ekstra Bladet, at de var til stede ved en lejlighed på Østervang i Assens.

- Vi er til stede i forbindelse med en anholdelsesaktion i Assens, sagde pressevagt i Fyns Politi Charlotte Nyborg og afviste at fortælle yderligere.

Og politiet holder stadig kortene tæt til kroppen og skriver i pressemeddelelsen, at de ikke kan oplyse yderligere lige nu.

De anholdte fremstilles i grundlovsforhør klokken 12 i Odense. Der vil blive anmodet om lukkede døre i grundlovsforhøret.

Billeder fra stedet viste, at politifolk var inde i opgangen.

Ekstra Bladet følger sagen ...