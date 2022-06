Fem bandemedlemmer får livstidsdomme

Fem mænd er idømt fængsel fængsel på livstid for to drab og et drabsforsøg begået under en bandekonflikt

RETTEN I HOLBÆK (Herfølge): Fængsel på livstid.

Sådan lyder dommen over Hicham Mojib, Danish Nadeem, Tolga Özts, Mehmet Simon Tüfekcioglu og Ibrahim Mohammed Mala-Zade, der mandag blev kendt skyldige i dobbeltdrab, drabsforsøg og våbenbesiddelse begået i Kalundborg i 2020.

Det var et enig nævningeting, der kom frem til afgørelsen.

De fem mænd blev desuden idømt et opholdsforbud på ti år fra endelig dom. Det betyder, at de ikke må opholde sig i Kalundborg.

To af mændene blev også udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandigt.

Lokket i baghold og skudt

Fire af de dømte er tilknyttet Loyal To Familia, mens den sidste har forbindelse til en lokal bandegruppering i Kalundborg.

Det var her, drabene i november 2020 fandt sted på en p-plads, hvor tre unge mænd blev lokket i baghold og beskudt med to pistoler og en US Karabin.

En af dem overlevede skyderiet og har tidligere forklaret til politiet, at han blev ramt af skud i ryggen, arme og ben. Mens han kravlede væk, så han, hvordan en af de andre blev skudt i munden og i hovedet.

Skyderiet var kulminationen på en konflikt mellem Loyal To Familia og Sydkystgruppen.

Forlod retten

Under straffeproceduren kaldte anklageren det for en nøje planlagt likvidering, og brugen af krypterede telefoner var et vægtigt bevis i sagen.

De blev blandt andet brugt til at lokke de tre ofre i baghold.

Ingen af de dømte var til stede i retten, da dommen blev afsagt. De havde alle bedt om at blive kørt tilbage til fængsel efter skyldkendelsen.

- Vi har det godt og trækker vejret, Hamdullah, sagde en af mændene, før de iført håndjern og tæt bevogtet af betjente blev ført ud af retten.

Glad for dommen

Anklager Anja Lund Liin var tilfreds med dommen. Det samme var en af de dræbtes far.

- Vi er glade for, at de har fået en hård straf. Det har de fortjent. Min søn og den anden dræbte var uskyldige i den kidnapning (som skyderiet var hævn for, red.), de har bare taget nogle tilfældige, sagde han til Ekstra Bladet efter dommen.

Alle fem ankede til frifindelse på stedet. I alt var seks mænd tiltalt i sagen, men en blev frikendt.

