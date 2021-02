Fem Bandidos-medlemmer sigtet for drabsforsøg

Torsdag har politiet anholdt to Bandidos-medlemmer og sigtet dem for drabsforsøg. I forvejen sad tre andre fængslet for ulovlig våbenbesiddelse

To mænd på 32 og 33 er torsdag morgen blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg.

Det fortæller Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Det to er ifølge Ekstra Bladets oplysninger tilknyttet Bandidos og er blevet anholdt i forbindelse med konflikten mellem Bandidos og gadegrupperingen NNV. De to har begge ifølge politiets opfattelse deltaget i planlægning og forberedelse af et drabsforsøg i det organiserede kriminelle miljø, skriver politiet.

Det er Særlig Efterforskning Øst, som her til morgen slog til på flere adresser på den københavnske Vestegn.

Anholdelsen af de to sker i forlængelse af efterforskning mod tre andre Bandidos-folk, som 29. januar blev anholdt efter at være blevet stoppet i en bil i et skovområde på den københavnske Vestegn.

Bandekrig eskaleret Bandekrigen mellem Bandidos og NNV har i de sidste uger trukket et spor af drab, ildspåsættelser og skyderier. For et par uger siden blev Bandidos' rockerborg i Helsingør sat i flammer af to maskerede gerningsmænd. Videoovervågning fra stedet afslører, at en af gerningsmændene under brandattentatet selv blev fanget i flammerne. Politiet leder derfor efter en mand, der har mulige brandskader. Senere valgte politiet at lukke flere af Bandidos tilholdssteder landet rundt. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger efterforsker politiet brandattentatet i Helsingør ud fra en teori om, at gerningsmændene ønskede hævn for drabet på den 38-årige NNV'er Cem Kaplan.

Under anholdelsen af de første tre fandt politiet dem i besiddelse af en skarpladt pistol. De tre er blevet sigtet og varetægtsfængslet i fire uger for våbenbesiddelse. De nægtede sig under grundlovsforhøret skyldige.

Efterforskningen har siden gjort, at politiet nu har tænkt sig at genfremstille de tre med den langt mere alvorlige sigtelse om drabsforsøg. Politiinspektør Mads Helios, der er leder af Særlig Efterforskning Øst, fortæller, at det er hans opfattelse, at politiet med anholdelsen af de nu i alt fem har forhindret et drab i rocker- og bandemiljøet.

- Det afspejles også i den alvorlige sigtelse, siger han.

Alle fem vil blive fremstillet ved Retten på Frederiksberg i løbet af torsdagen.

