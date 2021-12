Fem biler i harmonikasammenstød

Politiet er rykket ud til et uheld ved Greve

Midt- og Vestsjællands Politi har klokken 16.34 modtaget en anmeldelse om et harmonikasammenstød med fem biler på Kildebrøndsvej ved Greve.

Flere patruljer er rykket ud via Køge Bugt Motorvejen for at komme frem til ulykkesstedet.

- Vi er ikke fremme endnu. Den umiddelbare melding går på, at der ikke er nogen alvorligt tilskadekomne, men vi kan ikke sige det med sikkerhed, før vi er fremme, siger vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Thomas Hartmann til Ekstra Bladet.

Da politiet ikke er fremme, kan de endnu ikke svare på, hvor lang tid oprydningsarbejdet vil tage, og hvor store konsekvenser det får for trafikken.