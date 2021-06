Der er sket et færdsuheld på Motorring 3 i sydgående retning efter afkørsel 24 'Roskildevej'.

Det skriver DR P4 Trafik København & Sjælland.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er fem biler, der er kørt sammen.

Både politi og redningskøretøjer er fremme.

Vestegnens Politi skriver på Twitter, at der ingen tilskadekomne er. De oplyser videre, at motorvejen er åbnet, men at der fortsat er kødannelse.