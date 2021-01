Fem blev anholdt ved demonstration mod coronarestriktioner

Lørdag aften blev der igen demonstreret mod coronarestriktioner i København, og fem blev anholdt i forbindelse med demonstrationen.

Personerne er efterfølgende blevet afhørt og løsladt, oplyser vagtchef Michael Andersen ved Københavns Politi søndag morgen.

Vagtchefen kan ikke oplyse alder og køn på personerne. De er stadig sigtet i sagen, men vil ikke blive stillet for en dommer.

Politiet opløste lidt efter klokken 20 forsamlingen af demonstranter på grund af uroligheder, men herefter fulgte optøjer.

Lidt over 23 lørdag aften lød meldingen fra politiet, at roen var blevet genoprettet.

Demonstranter bevæger sig ind mod centrum af København lørdag aften, hvor der demonstreres mod coronarestriktioner. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det er gruppen 'Men in Black', der havde arrangeret demonstrationen. Ifølge B.T. var der under demonstrationen omkring 1000 mennesker til stede.

Under demonstrationen blev en dukke i menneskestørrelse, der skulle forestille statsminister Mette Frederiksen, hængt op i en lygtepæl.

Efterfølgende blev der sat ild til dukken, hvilket har udløst harme hos flere partiledere og politikere fra begge fløje.

Københavns Politi oplyser søndag morgen, at afbrændingen af dukken er blevet efterforsket i løbet af aftenen og natten.

Politiet oplyste forud for demonstrationen, at man forventede, at det gik fredeligt for sig.

Men politiet meldte også, at man var klar til at gribe ind, hvis der opstod uroligheder, hvilket altså skete.

På Facebook-begivenheden for demonstrationen har 'Men in Black' betonet, at man forventede en fredelig demonstration.

Her står desuden, at man 'gang på gang har set, hvordan sund fornuft bliver tilsidesat', når det handler om restriktioner for at mindske smittespredningen med coronavirus i Danmark.

- Vi mangler en langsigtet plan og strategi! Vi mangler at få præsenteret alternative løsninger til helt og komplet lockdown, skriver gruppen i begivenheden.

Demonstrationen begyndte ved Forum Station på Frederiksberg lidt efter klokken 18. Herefter fortsatte forsamlingen ind mod centrum.

Cirka klokken 19.15 nåede gruppen tilbage til Forum Station, hvor de blev, indtil politiet opløste forsamlingen.

'Men in Black' har tidligere arrangeret demonstrationer i Aalborg og København, der endte med optøjer og flere anholdelser.

Det foregik den 9. januar, hvor i alt 23 blev anholdt, og syv senere blev varetægtsfængslet.

Også den 19. december arrangerede 'Men in Black' en demonstration i København. Her begik deltagerne omfattende hærværk ved blandt andet at overmale husmure og butiksvinduer med graffiti.