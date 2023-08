Fem børn anholdt: Stjal bil og stak af fra politiet

Fem teenagere på 15-16 år blev anholdt efter at have stjålet en bil - og have forsøgt at flygte fra politiet

En flok unge knægte i alderen 15-16 år endte natten til mandag i politiets varetægt, efter at de havde stjålet en bil.

De unge biltyve blev først set af en patruljevogn i Sundby på Amager, og herefter kørte de sydpå mod Guldborgsund.

Det skriver TV2 Øst.

Biljagt og markræs

Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tikkede anmeldelsen om biltyveriet ind mandag klokken 2.27.

Herefter satte politiet efter bilen, der endte med at køre af vejen og over en mark i et forsøg på at slippe væk fra lovens lange arm. Dog uden held.

- Det skete ved et T-kryds, hvor bilen fortsatte lige over og ud på marken. Heldigvis kom ingen til skade - og de unge forsøgte så at flygte til fods fra bilen, siger vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Jakob Jensen til TV2 Øst.

Fire af drengene er 15 år gamle, og den sidste er 16 år. De blev alle anholdt og afhørt af politiet efter deres flugtforsøg, skriver mediet.