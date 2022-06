Fem dømt for at sende sofaborde med narko til Australien

I januar 2021 fandt belgiske toldere godt 2,8 kilo MDMA - det aktive stof i ecstasy - i to hjerteformede lysestager, der skulle sendes til et gymnasium på Østerbro.

Stoffet i de to hjerteformede lysestager blev udskiftet med et uskadeligt stof, og pakken fik lov at fortsætte sin rejse.

Det førte til afsløringen af en organisation, der sendte stoffer fra Belgien til Danmark og videre til Australien.

Torsdag er fem personer i Københavns Byret blevet dømt for indsmugling af op mod 20 kilo MDMA og ketamin. Sidstnævnte er et stof, der er beregnet til at bedøve heste, men som er meget populært i dele af festmiljøet.

Afsløringen af stoffet i de to lysestager førte til, at Københavns Politi fandt frem til en række pakker, der var blevet sendt med pakkedistributører til flere fiktive personer i Danmark.

Pakkerne indeholdt blandt andet håndsprit, hudprodukter, lysestager og sofaborde. Og altså narko.

Tre af de dømte blev udleveret til Danmark fra Holland - herunder de to formodede bagmænd, der hver blev idømt 11 års fængsel og udvist for bestandigt.

Den tredje udleverede havde ikke noget med narkoen som sådan at gøre, men byggede to sofaborde, som narkoen blev skjult i, og var med til at gøre dem klar til forsendelse.

Han blev idømt fem års fængsel.

En 41-årig mand med amerikansk statsborgerskab stod ifølge dommen for at modtage stofferne Danmark og sende dem videre til Australien. Han blev idømt ni års fængsel.

Endelig blev en kvinde idømt seks års fængsel for sin medvirken i smugling af omkring 9,8 kilo narko.

Da hun er dansk statsborger, blev hun som den eneste ikke udvist for bestandig i forbindelse med dommen.

Hun var også den eneste, der valgte at tænke over, om hun vil anke dommen. De andre fem ankede på stedet, og retten besluttede, at de fortsat skal være beskytte af navneforbud.

Med dommen fulgte retten stort set påstanden fra senioranklager Maja Schiøtz.

- Så jeg er naturligvis godt tilfreds. Men det har også været godt at opleve et samarbejde mellem myndighederne i Holland, Belgien, Danmark og Australien, som har fungeret rigtigt godt, siger hun.