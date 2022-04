Fem dømt for bandedrab og våben

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG: fem mænd er i dag, onsdag, kendt skyldige i en længere retssag om blandt andet drab, drabsforsøg og våben. Én blev helt frikendt.

Fire af de fem blev dog frifundet for ét drabsforsøg. Den femte blev kendt skyldig i at have solgt solgt våben til de andre tiltalte i retssagen.

Sagen er seneste juridiske efterspil efter en bandekonflikt, der kostede flere unge livet. Konflikten udspandt sig i et kriminelt indvandrermiljø imellem bandemedlemmer med tilknytning til LTF og en gruppering, der af politiet kaldes husum-grupperingen.

Konflikten udspandt sig i første halvdel af 2020.

I den konkrete retssag var syv tiltalt, og de fleste har ifølge politiet tilknytning til LTF.

Nægtede drab og våben

De nægtede sig skyldige, da sagen begyndte i december 2021. Seks har været at finde i retten, mens den syvende er flygtet til udlandet.

I sagen var de på forskellig vis tiltalt for ét drab, flere drabsforsøg samt salg, indkøb og besiddelse af skydevåben.

Ved dagens retsmøde var tilhørerpladserne fyldt med pårørende til både de tiltalte og offeret. Her har tilhørerne forholdt sig roligt. En af de dømte klappede dog i hænderne, da den frikendte efter frifindelsen forlod retslokalet.

Ud over tilhørerne var også en større politifolk udkommanderet til at overvåge situationen i retten.

Dræbt med Uzi-skud

Sagens alvorligste forhold drejer sig om et drab, der fandt sted 27. marts 2020 midt på eftermiddagen på Åfløjen i Husum. Her blev en 22-årig mand ramt af skud, affyret fra en Uzi-maskinpistol og en Colt pistol. Offeret blev fatalt kvæstet og døde kort efter.

Ved retssagen har anklagerne dokumenteret, hvordan konfliktens forskellige parter kommunikerede ganske voldsomt på såkaldte kryptotelefoner.

Blandt andet blev der forud for drabet sendt billeder af både en Uzi og en Colt pistol, ligesom der blev sendt billeder af en kraftig Audi R6 af samme mærke og farve, som gerningsmændene anvendte ved skyderiet.

Ifølge Ekstra Bladet oplysninger bundede konflikten i, at figurer med tilknytning til Husum-gruppen, angiveligt stod bag et tyveri af et større parti hash.

Tyveriet førte til en række konfrontationer og efterforskningen af konflikten har affødt flere retssager.

Husum-folk idømt livstid

Tidligere i år blev medlemmer af Husum-gruppen idømt livstid i forbindelse med en retssag om flere drabsforsøg. Her havde man blandt andet placeret gps-sendere under en bandefjendes bil.

Ved en anden sag, der kørte i juni i fjor, blev en 29-årig udvist ligesom han fik 12 års fængsel for at have kørt en 24-årig ihjel på et stisystem ved Vestvolden på et stykke, der ligger ikke langt fra Husum.

Det var denne VW Golf, som Husum-folkene sporede med hjælp af en GPS-sender. Efterfølgende affyrede man skud imod bilen. Foto: Kenneth Meyer

Den 24-årige blev kørt ned om natten til 20. marts 2020. Det skete kort efter, at der var blevet affyret skud på Gadelandet i Husum. Ved retssagen blev det beskrevet, at påkørslen af den 24-årige var hævn for det skyderi.

Drab var hævn

Den dræbte 24-årige var tilknyttet LTF, og var angiveligt del af det hold, der affyrede skuddene på Gadelandet. Efterfølgende stak gerningsmændene af på cykel, mens folkene fra Husum-gruppen gav sig til i bil at lede efter dem.

I samme retssag om påkørslen af den 24-årige, var der ud over den 29-årige også tiltalt en anden yngre mand. Denne mand havde i første omgang meldt sig selv og taget ansvaret for påkørslen.

Senere i efterforskningen konstaterede politiet, at hans forklaring var falsk, og derfor fik han tre måneders fængsel.

Og netop den omtalte påkørsel, der kostede den 24-årige livet, har også spillet en rolle i sagen om drabet på Åfløjen, godtgjorde retten i dag.

Her spillede hævnmotivet en stor rolle for, at man om eftermiddagen 27. marts - altså en uge efter den dødelige påkørsel - kørte til Åfløjen og affyrede de dræbende skud, fastslog retten.

Spørgsmålet om straflængde i sagen afgøres senere.

