Fem dræbt i angreb med bue og pil

Et angreb i den norske by Kongsberg sydvest for Oslo har kostet fem mennesker livet. Det bekræfter politiet på et pressemøde onsdag aften.

Yderligere to er såret, herunder en betjent, der havde fri og var i civil. Der skulle være tale om alvorlige, men ikke kritiske skader.

Der er på nuværende tidspunkt ingen meldinger om, hvem ofrene er.

Øyvind Aas, der er politichef i Sør-Øst politidistrikt, oplyser, at politiet først på aftenen - klokken 18.13 - fik opkald fra flere mennesker i Kongsberg, der havde observeret en mand med bue og pil, som skød efter folk.

- Manden, der stod bag dette, er pågrebet. Der er ikke umiddelbart en eftersøgning efter andre. Ud fra de oplysninger vi har nu, er der én person, der har udført disse handlinger alene, oplyser Øyvind Aas.

Foto: Håkon Mosvold Larsen/Ritzau Scanpix

I forbindelse med anholdelsen var der en konfrontation mellem gerningsmanden og politiet, oplyser politichefen. Anholdelsen fandt sted cirka en halv time efter første anmeldelse - klokken 18.47. Ingen betjente kom til skade i den forbindelse.

Øyvind Aas oplyser desuden, at det endnu er for tidligt at sige noget om motivet bag angrebet. Derfor kan han heller ikke svare på, om der kan være tale om et terrorangreb.

- Men det er naturligt, at vi skal undersøge, om det er tilfældet, siger politichefen.

Politiet vil sent onsdag aften ikke oplyse yderligere om gerningsmanden - hverken alder, nationalitet, eller om han er kendt af politiet i forvejen. Han er dog identificeret, og politiet anerkender den store interesse og vil 'snarest muligt' løfte sløret for flere informationer omkring drabsmanden, lyder det kort fra Øyvind Aas.

Politichef Øyvind Aas. Foto: Terje Pedersen/Ritzau Scanpix

Højeste beredskab

Tidligere på aftenen bad politiet folk i byen blive indendørs på grund af en 'alvorlig hændelse', og sygehuset i den nærliggende by Drammen blev sat i forhøjet beredskab, skriver nyhedsbureauet NTB.

Ifølge politiet er der adskillige gerningssteder.

- Personen har bevæget sig over over et stort område, hvor han har begået strafbare handlinger, siger Øyvind Aas.

Foto: Håkon Mosvold Larsen/Ritzau Scanpix

Store dele af bymidten er spærret af, og myndighederne har etableret en krisestab. Efterretningstjenesten PST er orienteret, og ifølge VG er politifolk fra Oslo også på vej til Kongberg.

- Oslo politidistrikt bistår med helikopter og beredskab, siger pressechef Unni Grøndal ved Oslo Politi til det norske medie.

Foto: Håkon Mosvold Larsen/Ritzau Scanpix

Foto: Håkon Mosvold Larsen/Ritzau Scanpix

Foto: Håkon Mosvold Larsen/Ritzau Scanpix