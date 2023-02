Fem dræbt i flystyrt

Fredag aften klokken 21.15 lokal tid modtog myndighederne i Lyon County i Nevada anmeldelser om et muligt flystyrt. En eftersøgning blev igangsat, og to timer senere fandt man et nedstyrtet ambulancestyrt.

Det skriver The Guardian.

Det er virksomheden Care Flight, der ejer det fly, der forulykkede. De har i en skriftlig erklæring meddelt, at der ikke er nogen overlevende efter den tragiske ulykke

'Knust'

Om bord var ud over piloten en sygeplejerske, en paramediciner, en patient og et familiemedlem til patienten.

I erklæringen skriver virksomheden blandt andet:

'Vi er knuste over at skulle meddele, at vi har fået det bekræftet fra Lyon Countys brandvæsen, at ingen af de ombordværende overlevede.'

De tilføjer, at deres vigtigste opgave nu er at støtte deres medarbejdere og deres familier, og at de for nuværende ikke opererer, som de plejer.

Ifølge The Guardian er føderale luftfarts- og transportmyndigheder i gang med at undersøge omstændighederne omkring flystyrtet, hvilket kan tage omkring et år.