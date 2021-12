Fem dræbt i uhyggeligt skuddrama i USA

Fem personer har natten til tirsdag mistet livet i den amerikanske storby Denver.

Det skete, da en gerningsmand gik amok i en voldsrus, hvor han åbnede ild mod uskyldige mennesker over flere timer i byen, der ligger i delstaten Colorado.

To kvinder blev ifølge Denvers politichef, Paul Pazan, dræbt i den centrale del af byen, mens en mand lidt senere blev skudt og dræbt ikke langt derfra, beretter flere lokale medier, herunder Fox News 31.

Foto: Michael Ciaglo/Ritzau Scanpix

Ildkamp

Politiet var først i stand til at lokalisere gerningsmanden to timer senere i den sydvestlige del af byen i forstaden Lakewood, skriver New York Post.

Her flygtede gerningsmanden ifølge politichefen Paul Pazan ind i Belmar Shoppingcenter, hvor han skød en butiksansat og en politibetjent, som begge er fragtet til hospitalet.

- Dette individ er ansvarlig for denne alvorlige bølge af grusom kriminalitet, som fandt sted i aften, lyder det fra politichefen om gerningsmanden.

Herefter opstod en regulær ildkamp mellem politiet og gerningsmanden uden for shoppingcentret, der endte med, at to personer - inklusiv gerningsmanden - omkom.

Politiet mener, at han handlede alene.