Fem fængslet efter hemmelighedsfuld politiaktion

Fem personer er torsdag blevet varetægtsfængslet i en hemmelig sag på Fyn. Personerne blev anholdt i en aktion torsdag morgen. Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

De fem blev anholdt på forskellige adresser i Assens samt på en adresse i Storkøbenhavn.

De blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense torsdag klokken 12. Dommeren efterkom ved retsmødet anklagerens anmodning om, at der skulle være såkaldt dobbeltlukkede døre.

Det betyder, at det holdes hemmeligt, hvad de fem personer sigtes for. Offentligheden får heller ikke indblik i, hvilke beviser politiet mener at have i sagen, eller hvad de sigtede selv måtte forklare i retten.

Efter retsmødet står det dog klart, at dommeren har fundet grundlag for at varetægtsfængsle de mistænkte frem til foreløbigt 31. maj. Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

B.T. skriver, at politiet var til stede i et boligområde i Assens fra tidligt torsdag morgen. Mediet skriver, at civile betjente var i området og ransagede en lejlighed.

Fyns Politi holder kortene tæt ind til kroppen og afviser at komme med yderligere oplysninger om sagen af hensyn til efterforskningen.

Politiet har til Fyens Stiftstidende oplyst, at der ikke er fare for naboer eller andre.