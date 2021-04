Fem fængslet for narkohandel

Københavns Byret har i løbet af de seneste dage fængslet i alt fem mænd i forbindelse med en narkohandel til en værdi af 766.181 kroner.

Torsdag var det en 55-årig mand, som blev fængslet i 26 dage, og dagen før blev fire noget yngre mænd på henholdsvis 45, 43, 27 og 21 år fremstillet og varetægtsfængslet i 27 dage.

Alle fire er sigtet for have besiddet 1.726 gram kokain, 937,5 gram amfetamin og 500,8 gram hash med henblik på videreoverdragelse 27. april 2021 i en haveforening i Kastrup.

Derudover er de sigtet for at have solgt mindst 1532 gram kokain for de mere end 760.000 kroner.

Alle fem nægter sig skyldige. Som den eneste ønskede den 55-årige af afgive forklaring i retten, men det skete bag lukkede døre.

Den 43-årige blev også sigtet for ulovlig våbenbesiddelse. Politiet beslaglagde en 6,35 mm pisol af ukendt mærke med et tilhørende magasin og 20 skarpe skud.