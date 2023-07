Fem fiskere sigtet for drab: Dødskutteren hugget op

Stålkutteren L1 Inger Katrine af Thorsminde er ifølge sigtelsen mod fem mænd gerningssted for et brutalt og voldsomt drab på 41-årige Alf Villum Jensen. Det skete i slutningen af januar i år.

Alf Villum Jensen blev ifølge Midt- og Vestjyllands Politi tæsket, slået, sparket og kvalt til døde, da han som helt nyt besætningsmedlem og under sin allerførste hyre ombord på den 17 meter lange garnbåd blev udsat for så megen vold, at hans liv ikke stod til at redde.

Men gerningsstedet, som det er beskrevet i sigtelsen mod den øvrige besætning, kommer aldrig mere ud at fiske i Nordsøen. Eller for den sags skyld nogen andre steder.

For L1 Inger Katrine er blevet hugget op, så kun metallet stadig er i brug som genbrugsgods.

Det har Ekstra Bladet fået bekræftet både via Skibsregisteret, hvor den 40 år gamle Thorsminde-stålkutter nu har fået status som 'udslettet - ophugget', og af kutterens ejer selv.

Alf Villum Jensen mistede ifølge sigtelsen mod fem mænd livet på åbent hav i Nordsøen i perioden mellem 28. januar og 30. januar. Kun de ved, hvad der skete i den næsten to døgn lange gerningsperiode. Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi mener, den 41-årige familiefar blev dræbt ombord på kutteren L1 Inger Katrine. Privatfoto

Sigtede: Det var en arbejdsulykke

En livløs Alf Villum Jensen blev 30. januar på en position 60 sømil ud fra den nordvestjyske kyst hentet i rum sø af en helikopter og fløjet til Aarhus Universitetshospital i Skejby.

I kaldet om assistance fra L1 Inger Katrine lød forklaringen, at Alf Villum Jensen, far og stedfar til i alt fire børn, havde været ude for en arbejdsulykke ombord på kutteren i meget hård sø.

Men da liget af den 41-årige familiefar fra Bork Mærsk ved Nørre Nebel blev undersøgt nærmere, var der tydelige tegn på, at han havde været udsat for stump og brutal vold, og at det var årsagen til hans pludselige død.

Midt- og Vestjyllands Politi holdt bevidst oplysningen om den rystende opdagelse tæt til kroppen, og den øvrige besætning på Thorsminde-garnkutteren lagde to et halvt døgn efter afhentningen af Alf Villum Jensen til kaj i Thyborøn for at losse fangsten, som om intet usædvanligt var hændt.

Ekstra Bladets fotograf har dokumenteret, at kutteren, hvor Alf Villum Jensen mistede livet, har ligget til kaj til ophugning hos en smedevirksomhed i Esbjerg Havn. Foto: Anders Brohus

Men på havnen ventede der denne sene januar-aften klokken 22.50 et større opbud af politibetjente, som på stedet anholdt de fem mænd i alderen 28 til 41 år.

Fremstillet i dna-dragter og klipklapper

De blev alle dagen efter fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holstebro.

Stadig klædt i hvide dna-dragter, fødderne stukket i plastik-klipklapper og med tydeligt trætte ansigter sad de tavse side om side bag hver deres forsvarer og hørte dommeren læse op for dem, at de var sigtet for at have dræbt Alf Villum Jensen på åbent hav.

De har siddet varetægtsfængslet lige siden i den mørklagte sag, som på trods af både pressens og flertallet af forsvarsadvokaters gentagne protester fortsat kører for lukkede døre.

Alle er sigtet for drab, men selve fængslingsgrundlaget er vold med døden til følge.

Der var dørlukning i grundlovsforhøret den 2. februar, og det har der også været ved hver eneste fristforlængelse siden da.

Nægter sig skyldige i drab

Anklagemyndigheden har fra begyndelsen bedt om dørlukning af hensyn til efterforskningen, og dommeren har altså indtil videre valgt at følge begæringen.

De fem fængslede fiskere nægter sig alle skyldige i at have forvoldt Alf Villum Jensens voldsomme død.