Fem lig fundet i fangelejr med danske statsborgere

Fem civiles lig er blevet fundet i Al-Hol lejren i det nordøstlige Syrien. Det bringer lejren op på seks dødsfalds i 2021s første ni dage.

Det skriver det kurdiske medie Kurdistan 24, der beskriver, at man forventer, at Islamisk Stat celler i lejrene står bag dødsfaldene.

Ligene skulle angiveligt være fundet over to dage.

Den britisk baserede organisation Syrian Observatory for Human Rights meddeler, at de har dokumenteret seks drab i lejren, hvor danske statsborgere lige nu sidder placeret.

Ekstra Bladet har ikke viden om, at der skulle være danskere blandt de dræbte. De døde skulle angiveligt være i den irakiske del af lejren, hvor der ikke bor danskere.

Fangede danske børn i opråb: Vi savner vores venner

Mord, seksuelle overgreb og tårnhøj dødelighed

Det anslås, at der bor omkring 64.000 i Al-Hol lejren, og at halvdelen er børn under 12 år.

Omkring 25 danske børn sidder placeret i lejrene Al-Hol og Al-Roj. De er ifølge Ekstra Bladets oplysninger jævnt fordelt mellem de to lejre.

Ekstra Bladets gennemgang af rapporter og udtalelser fra eksperter og NGO'er om forholdene viser, at mord, seksuelle overgreb, underernæring, en tårnhøj dødelighed præger hverdagen i lejrene.

Dødeligheden i lejrene er høj, især blandt børn. Ud af 517 dødsfald i Al-Hol lejren 2019 var 371 børn.

Velkommen til 'Europas Guantanamo': Her skal 25 danske børn holde jul

- Børnene er i stor risiko

Letta Tayler, der er leder af anti-terror afdelingen hos Human Rights Watch, mener at børn er udsat for en voldsom risiko ved at sidde i de syriske lejre.

Hun peger på, at børnenes ret til live, som er en del af menneskerettighedskonventionerne, bliver brudt i lejrene.

- Børnenes ret til livet bliver brudt, fordi de er i lejre uden ordentlige sundhedsforhold og medicinsk behandling, så risikoen for at dø er stor. De sidder samtidig i lejre sammen med voldelige personer, siger hun.

Afsløring: Regeringen skjulte PET's vurdering af danske børn i et år