Fem mænd anholdt for hvidvask af større millionbeløb

Nordsjællands Politi har i samarbejde med flere politikredse anholdt fem mænd i en større aktion. Mændene er sigtet for hvidvask af et større millionbeløb

Fem mænd er blevet anholdt i en større landsdækkende aktion, hvor flere politikredse er involveret.

Mændene er sigtet for hvidvask af 'et større millionbeløb'.

Det skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse. Det nærmere beløb fremgår ikke.

Aktionen fandt sted torsdag formiddag flere steder i landet, og den er et samarbejde mellem flere politikredse.

Nordsjællands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at der har været ransagninger på i alt 11 adresser i landet. Derudover har de ikke yderligere oplysninger i sagen.

Der er tale om Nordsjællands Politi, Københavns Politi, Vestegnens Politi, Midt- og Vestsjællands Politi og Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Jeg er meget tilfreds med udkommet af vores aktion, som har ført til, at de fem formodede gerningspersoner nu er blevet anholdt. Det er kulminationen på et større efterforskningsarbejde i en sag om bedrageri for mange millioner kroner, så der er tale om særdeles grov økonomisk og organiseret kriminalitet, siger politikommissær hos Nordsjællands Politi, Henrik Gunst, i pressemeddelelsen.

De fem mænd er mellem 23 og 38 år, og de forventes at blive fremstillet i grundlovsforhør fredag ved Retten i Hillerød.

