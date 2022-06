Fem mænd får livstid for dobbeltdrab i Kalundborg

Fem mænd er mandag blevet idømt fængsel på livstid for et banderelateret dobbeltdrab i Kalundborg den 17. november 2020.

Det har Retten i Holbæk afgjort.

To af mændene er desuden blevet udvist fra Danmark og har fået indrejseforbud for bestandigt. Desuden har de fået opholdsforbud flere steder i København, der er kendt som opholdssteder for Loyal To Familia, LTF, og i Kalundborg.

Den sjette tiltalte er blevet frifundet.

Ingen af de tiltalte var til stede i retten, da dommen blev afsagt. De havde alle bedt om at blive kørt tilbage til fængslet. Den mand, der blev frifundet, forlod retten i en pause.

Alle de dømte mænd ankede sagen til frifindelse i Østre Landsret.