Fem mænd fængslet for hjemmerøveri hos par i 40'erne

Fem mænd er blevet fængslet for et hjemmerøveri, der blev begået tidligt fredag.

Det skriver DR.

Politiet fik klokken 04.39 fredag en anmeldelse om forbrydelsen, og ikke længe efter blev fem personer anholdt på en adresse i Frederikshavn. Det skete mellem klokken 06.00 og 07.00.

De er sigtet for at have begået hjemmerøveriet, hvor et par i 40'erne blev truet, udsat for vold og tvunget til at overføre penge via MobilePay.

Politiet ønskede ikke at uddybe, hvad der mere præcist skete under hjemmerøveriet, men den mandlige beboer måtte behandles på skadestuen, har politiet fortalt.

Fredag eftermiddag blev mændene fremstillet i grundlovsforhør, hvor en anklager begærede dem fængslet.

Det fremgår ikke, hvordan mændene forholdt sig til anklagen, men en dommer ved Retten i Hjørring har fundet grundlag for at varetægtsfængsle de fem, skriver DR.

Det fremgår ikke, hvor længe de skal sidde fængslet, eller om nogle af dem har valgt at kære kendelsen til landsretten.

Politiet oplyste fredag, at der ikke var noget, der tydede på, at der skulle være en forbindelse mellem de fem mænd og parret.