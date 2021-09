Fem personer dømt: Tæskede pædagogmedhjælper foran datter

Fem mænd i alderen 18 til 23 år er til sammen blevet idømt 10,5 års fængsel for et groft overfald på en dengang 26-årig pædagogmedhjælper.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Den nu 27-årige mand, der bor i Vollsmose, havde forinden anmeldt en af de fem mænd for et andet overfald med en peberspray på det opholdssted, hvor han arbejdede.

Og kort inden dette overfald skulle for retten, blev den 27-årige så passet op og overfaldet af de fem yngre mænd, mens han var på vej for at aflevere sin fireårige datter i børnehave.

Som hyæner

Ifølge politiet var overfaldet, som fandt sted 19. juni 2020 på en parkeringsplads i Fyrreparken i Vollsmose i Odense, meget voldsomt.

Den forurettede blev således stukket med kniv to gange og blev desuden slået, sparket og trampet på hovedet.

I retten beskrev han situationen som 'hyæner, der overfaldt et bytte'.

- Det er altid alvorligt, når et vidne bliver overfaldet, og det er en skærpende omstændighed, at det er en offentlig ansat person. Ydermere skete det i mandens fritid, mens han var sammen med sin lille datter, udtaler anklager Daniel Dokkedahl fra Fyns Politi i pressemeddelelsen.

Han understreger, at han er 'meget tilfreds' med dommen.

Foruden fængselsstraffene er tre af de fem dømte blevet udvist af Danmark for bestandigt, og en mand blev idømt advarsel om udvisning.

Se, hvilke straffe de enkelte gerningspersoner blev idømt, i faktaboksen nedenfor.