Fem personer dræbt i luftballon-ulykke i USA

Fem personer er omkommet efter en luftballon ramte et strømkabel i den amerikanske by Albuquerque

En luftballon ramte søndag et strømkabel i Albuquerque, der ligger i den amerikanske stat New Mexico, hvorefter kurven rev sig løs. Fem personer har mistet livet i den tragiske ulykke.

Det skriver flere udenlandske medier herunder CNN.

Ifølge BBC så et vidne luftballonen ramme jorden, efter den havde mistet luften. Det formodes, at luftballonen styrtede 30 meter, efter den havde ramt et strømkabel. Luftballonen brød efterfølgende ud i flammer.

Ulykken skete omkring klokken 15 dansk tid lørdag. Flere end 13.000 personer i området blev efter den tragiske ulykke ramt af strømafbrydelse.

Tre mænd, hvoraf den ene var ballonskipper, og to kvinder er døde i ulykken. Den ene af de afdøde mænd var efter ulykken først i kritisk tilstand, men er senere afgået ved døden.