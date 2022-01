Fem personer sigtet for ulovlig våbenbesiddelse

Fem personer, som blev anholdt i forbindelse med et skyderi i Vollsmose, er blevet løsladt. De er alle sigtet for ulovlig våbenbesiddelse

En 25-årig mand blev nytårsnat skudt i maven i den odenseanske bydel Vollsmose.

Fem personer blev efterfølgende anholdt i sagen, men de er nu løsladt.

Det oplyser Milan Holck Nielsen, der er vagtchef ved Fyns Politi, til Ekstra Bladet.

- De fem anholdte er blevet løsladt. Det skal siges, at de allesammen er blevet sigtet for det, der hedder ulovlig våbenbesiddelse, siger vagtchefen.

Løsladelsen betyder, at dem fem personer ikke skal fremstilles i grundlovsforhør.

Politiet arbejder fortsat med at klarlægge de præcise omstændigheder omkring skudepisoden. Vagtchefen kan endnu ikke oplyse, hvorvidt hændelsen er banderelateret.

- Det må efterforskningen belyse. Det er der ikke klarhed over endnu, siger han.

Lørdag morgen lød meldingen, at den 25-årige var uden for livsfare. Lørdag eftermiddag oplyser vagtchef Milan Holck Nielsen, at den forurettedes tilstand nu er stabil.