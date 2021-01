Fem savnes efter hyttebrand på norsk ø

Fem personer er savnet efter en hyttebrand på den norske øgruppe Vesterålen, som ligger nord for Lofoten.

Den norske tv-station TV2 citerer det lokale politi for, at der var seks personer i en hytte ved Risøyhavn i Andøy kommune, som brændte natten til lørdag.

En person kom ud af hytten, mens de øvrige savnes.

Politiet fik melding om branden klokken 04.30.

- Hytten er brændt helt ned, oplyser Nordland politidistrikt lørdag morgen.

- En mand reddede sig ud af hytten og fik slået alarm. Han er kvæstet og er under behandling, siger operationslederen.

Redningsmandskab siger lørdag morgen, at det stadig er alt for tidligt at gå ind i brandtomten, som først må køles ned.

- Brandmandskab og politi holder vagt ved stedet, siger talsmand for politiet, som endnu ikke ved, hvad der forårsagede branden.

Politiets operationsleder i Nordlands politidistrikt, Ivar Bo Nilsson, oplyser til dagbladet VG, at der foretages en undersøgelser på stedet.