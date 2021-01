Fem teenagere anholdt efter drab på 13-årig

Den 13-årige blev stukket ihjel i Reading vest for London

2021 var blot få dage gammel, da livet endte på forfærdelig vis for en bare 13-årige dreng i den engelske by Reading.

Fem teenagere, fire drenge og en pige i alderen 13-14 år, er natten til mandag blevet anholdt, efter at den 13-årig dreng blev stukket ihjel i søndag eftermiddag.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC.

De fem er mistænkt for i fællesskab at have myrdet den 13-årige.

Død på stedet

Den 13-årige, hvis identitet ikke er offentliggjort, blev stukket ned på et grønt område i Reading.

Da hjælpen nåede frem, blev han erklæret død på stedet.

Søndag aften havde politiet ikke nogle anholdte, men ledte på daværende tidspunkt allerede efter minimum to-tre mandlige personer, skriver Sky News.

Hvordan de i alt seks unge kender hinanden, fremgår ikke.

Efterlyser vidner

Hvad der gik forud for det tragiske drab, vides endnu ikke.

Men det britiske politi efterlyser vidner, oplyser kriminalinspektør Kevin Brown til BBC. Ifølge ham er området et populært sted at lufte hund, og derfor må der være vidner til denne 'frygtelige hændelse'.

- Det er en tragisk og chokerende hændelse, der har resulteret i en ung drengs død, siger Kevin Brown.

De fem arresterede unge er i politiets varetægt.

Ifølge Jyllands-Posten er den kriminelle lavalder i England 10 år, og børnene kan altså retsforfølges.