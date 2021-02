Fem tiltalt: Røvere ville bryde gennem muren til kontantcentral

Loomis i Taastrup er et fort. Alligevel havde røvere planer om at bryde ind, holde personalet op og slippe væk med mange millioner kr.

Værdicentralen Loomis i Taastrup, der hver dag håndterer kontanter for angiveligt cirka 100 millioner kr., er en betonbunker omgivet af hegn, en ringmur, bilsluser og 24 timers overvågning.

Alligevel havde en gruppe røvere, ifølge politiet, ambitioner om at bryde gennem virksomhedens omfattende sikkerhed og true personalet med våben til at udlevere et kæmpe millionbeløb.

Kuppet skulle være en gentagelse af de spektakulære røverier i 2008 mod Dansk Værdihåndtering, DVH, i Brøndby og Loomis i Glostrup, hvor to hold af svært bevæbnede røvere brød murene ned med entreprenørmaskiner, truede de ansatte med AK 47 rifler og hvert sted slap væk med mindst 62 millioner kr.

Kun kuppet mod DVH er opklaret og alle pengene fra røverierne, på nær fire millioner kr. som blev fundet gravet ned i en have, er pist væk.

Tidligere dømt for storkup

Retten i Glostrup tager onsdag hul på retssagen mod fem mænd, der ifølge tiltalen planlagde det nye røveri mod Loomis, der angiveligt skulle have fundet sted i slutningen af 2019. De nægter sig skyldige.

De tiltalte er fire svenskere af anden etnisk herkomst, 23, 28 og to 27-årige, der angiveligt tilhører banden G-Falangen i Gøteborg.

Tayeb Si M´Rabet har afsonet 10 års fængsel for kuppet mod Dansk Værdi Håndtering i 2008. Nu er han tiltalt for en lignende røveriplan mod Loomis. Privatfoto.

Den femte tiltalte er den snart 51-årige fransk-algierer Tayeb Si M´Rabet, der har en lang karriere i Danmark med røverier mod pengetransporter og fangeflugter. Han var en af hovedmændene bag kuppet mod Dansk Værdihåndtering i 2008 og fik 10 års fængsel og blev udvist for bestandigt.

Men han kom retur til Danmark på et ukendt tidspunkt før 12. august 2019 for at planlægge det nye kup mod Loomis, lyder tiltalen.

Politiet kom på sporet af planen, og 21. november blev de mistænkte anholdt i en kæmpe aktion. I dagene forinden var Loomis bevogtet af synligt politi med automatvåben.

Brændende busser

Ifølge tiltalen planlagde røverne at bruge sprængstoffer eller entreprenørmaskiner til at bryde gennem muren hos Loomis.

De rekognoscerede mod virksomheden og optog film og fotos, og det samme skete ved Politigården i Albertslund og Arrivas busholdepladser i Glostrup og Søborg.

Loomis modtager kontanter fra pengetransporter fra hele Storkøbenhavn. Derfor er værdicentralen sikret mod indbrud og røverier. Foto: Kenneth Meyer

Planen var nemlig at stjæle busser og stikke dem i brand på tværs af flugtvejene for at sinke politiet. Ved kuppet i 2008 mod DVH blev der brugt brændende skraldebiler.

Politiet fandt ved anholdelserne maskering, en kikkert, en gps-jammer og krypterede Aquaris-telefoner hos de fem tiltalte.

Der er afsat 13 dage til retssagen.

Offer kidnappet i 17 timer De fire svenskere, der er tiltalt for forsøget på at røve Loomis, er også tiltalt for et gidselrøveri i Hedehusene, hvor et bagbundet offer var kidnappet i 17 timer. Han blev banket, truet med kniv og fik besked på, at han ville blive dræbt, hvis han ikke skaffede kidnapperne en million kr. Retssagen om det planlagte Loomis-kup er delt i to, fordi den tiltalte Tayeb Si M’Rabet intet har med kidnapningen at gøre. Først når bevisførelsen i Loomis-delen er overstået, går retten over til anklagen mod de fire svenskere for kidnapningen. De nægter sig skyldige. Offeret blev tvunget til at standse sin VW Golf i Fritidshaven i Hedehusene, da en BMW blokerede vejen. Han blev truet med pistol, hevet ud af bilen, fik håndjern på og blev slæbt ind i BMW´en. Han blev kørt til en ukendt adresse og bundet til en stol med gaffertape. På et tidspunkt blev han smidt i bagagerummet på BMW´en, hvor han lå i halvanden time. Kidnapperne bevogtede ham hele tiden, og han fik knytnæveslag og lussinger, blev slået med en genstand og sparket. Han fik frataget to telefoner, en iPad, 1200 euro, en guldkæde og dyrt mærkevaretøj som Moncler og Dolce & Gabbana. På et tidspunkt blev han kørt til en p-plads ved DTU i Lyngby, og her lykkedes det offeret i et ubevogtet øjeblik at flygte efter. Ifølge tiltalen var der flere ukendte medgerningsmænd med til kidnapningen. Den skete 8. oktober 2019 - i samme periode, hvor de fire svenskere, ifølge tiltalen, planlagde røveriet mod værdicentralen Loomis sammen med Tayeb Si M’Rabet. Svenskerne opholdt sig på det tidspunkt på en adresse i Herlev. Vis mere Luk

