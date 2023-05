Fem unge anholdt i røverisag

Tre unge blev 7. maj udsat for røveri i Herlev, og tirsdag blev fem unge på 14 og 15 år blevet anholdt i sagen.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse, hvor politikommissær Lars Jørgensen udtaler, at de anholdte ikke er helt fremmede for ordensmagten.

'De fem er en gruppe af utilpassede unge, som vi i politiet har haft stor opmærksomhed på de sidste par måneder,' lyder det fra politikommissæren.

Fængslet

Ikke lang tid før røveriet 7. maj blev den ene af de nu anholdte, en 15-årig dreng, dømt for at have begået vold, røveri og vidnetrusler mod en 14-årig dreng i Herlev i slutningen af februar.

'Og på baggrund af efterforskning kunne politiet kort efter anholde flere mistænkte i den sag. Sagen er sidenhen anket,' lyder det i pressemeddelelsen.

På grund af den tidligere dom og risikoen for at den 15-årige dreng ville begå yderligere kriminalitet, valgte anklagemyndigheden at fremstille ham i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup onsdag formiddag, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger.

'Efterforskningen fortsætter efter dagens fængsling, og vi hører meget gerne fra vidner eller andre, der har oplysninger i sagen eller lignende sager', lyder det fra Lars Jørgensen.