Femårig dreng dræbt af hund juleaften

Juleaften blev særdeles tragisk for en femårig dreng i Australien, der døde efter han blev angrebet af en hund

Australien er blevet ramt af en tragedie i juletiden.

En femårig dreng blev juleaften udsat for et voldsomt angreb fra en hund, der endte med at koste ham livet.

Det skriver News.com.au

Ifølge australske medier skulle episoden være startet som en leg mellem den femårige dreng og en hund, der var en blanding af en engelsk bull-terrier og en amerikansk bulldog.

Men herefter gik det helt galt, og hunden flænsede drengens ryg og hals, inden hans bedstemor prøvede at redde ham fri fra hunden.

De blev begge ført på Gold Coast University Hospital i kritisk tilstand, men hvor bedstemorens tilstand var stabil, så stod det desværre meget værre til med barnebarnet, som desværre ikke kunne reddes og døde af sine skader.