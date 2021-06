Femårig kørt ihjel: Dødsbilist anker ikke

En dom på seks års fængsel for blandt andet at have kørt en femårig pige ihjel på Peter Bangs Vej på Frederiksberg i København bliver ikke anket og står dermed ved magt. Det oplyser Retten på Frederiksberg mandag.

21-årige Helmi Mossa Hameed blev i sagen dømt for 28. oktober under påvirkning af lattergas at have kørt direkte ind i pigen og hendes mor. Retten fandt, at der var tale om uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Dommen blev afsagt 11. juni, og parterne har haft to uger til at overveje, om den skulle ankes til Østre Landsret. Den frist udløb fredag aften klokken 23.59.

Hans advokat, Christian Bjerrehuus, bekræfter over for Ritzau, at hans klient ikke har anket dommen. Derudover har han ingen kommentarer.

Den ene anklager i sagen, Kristian Kirk, kaldte det en historisk dom, fordi det er første gang, at det er fundet bevist, at en kørsel er sket under påvirkning af lattergas.

Den femårige Aya blev i dagene efter drabet mindet med en ceremoni.

Flygtede fra stedet

Klokken var cirka fire om eftermiddagen, da Helmi Mossa Hameed i sin kærestes sorte VW Passat pludseligt accelererede og fra sidevejen Sæbyholmsvej kørte frem trods ubetinget vigepligt.

Han var påvirket af lattergas, og uden at dreje på rattet eller træde på bremsen bragede han tværs over kørebanen og cykelstien på den modsatte side og op på fortovet.

Ulykkeligvis skete det, på samme tid som en mor og hendes femårige datter passerede forbi med deres cykler. De var på vej hjem fra pigens børnehave.

Både mor og datter blev ramt. Moderen væltede ind i væggen, men kunne rejse sig efterfølgende. Den lille pige blev klemt fast mellem den tonstunge Passat og husmuren. Hun blev dræbt på stedet.

En femårig pige blev dræbt, da en 21-årig mand, som var påvirket af lattergas, bragede tværs over vejen og ramte pigen og hendes mor. Mange valgte efterfølgende at udtrykke medfølelse ved at lægge blomster på ulykkesstedet. Arkivfoto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Den 21-årige mand, som var skyld i det hele, valgte derefter at flygte fra stedet. Politiet gik samme aften ud og efterlyste ham med navn og billede i offentligheden. Dagen efter blev han anholdt.

På det tidspunkt var det ikke længere muligt at måle, hvorvidt han havde været påvirket. Men anklagemyndigheden fik under sagen overbevist retten om, at manden havde indåndet lattergas i betydelige mængder inden ulykken.

Derfor var der tale om det, der i lovens forstand betegnes som særlig hensynsløs kørsel. Og det gør, at der bliver tale om uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Straffen på seks års fængsel er dog ikke alene givet for det uagtsomme drab på den femårige. Helmi Mossa Hameed blev dømt for 33 anklagepunkter i alt.

Blandt andet blev han dømt for i en ulykke tilbage i 2019 at have kvæstet to kvinder. Han er også dømt for et røveri mod en tankstation i Hellerup samme år.

Derudover blev han dømt for at være i besiddelse 51 falske tusindkronesedler, et kvart kilo kokain og halvandet kilo hash samt flere overtrædelser af færdselsloven.

I straffen indgår desuden en reststraf på 167 dage. Det skyldes, at han er prøveløsladt fra afsoning for en tidligere dom. Og det knap halve års fængsel bliver lagt oven i den nye straf.

Ud over fængselsstraffen er Helmi Mossa Hameed blevet frakendt retten til at køre bil for bestandigt.