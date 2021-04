Femårig kørt ihjel: Vidner forsøgte at stoppe dødsbilist

Tiltalt erkender uagtsomt manddrab, men nægter, at det var under særligt skærpende omstændigheder.

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG: To vidner bemærkede en ung mand, der gik den modsatte vej af alle andre efter en frygtelig dødsulykke på Peter Bangs Vej i København 28.oktober sidste år.

Her blev en femårig pige kørt ihjel af en 21-årig mand. Helmi Mossa Hameed erkender uagtsomt manddrab, men nægter, at det er sket under særligt skærpende omstændigheder. Han flygtede efterfølgende fra stedet og nåede at blive efterlyst af politiet, før han blev anholdt.

En sygeplejerske kom tilfældigt cyklende forbi og hørte en bil 'gasse helt vanvittigt op', hvorefter hun hørte et brag og en kvinde skrige.

Herefter så hun en mand, som hun var overbevist om var føreren af ulykkesbilen, komme gående imod sig. På spørgsmålet om, hvordan hun kunne vide, at det var chaufføren, svarede hun:

- Han er den eneste, der bevæger sig væk fra ulykken. Alle går op mod ulykken eller står helt lamslåede, forklarede hun i Retten på Frederiksberg.

- Så siger jeg, 'du kan ikke bare forlade stedet. Det er din skyld, det her', forklarede hun og sagde, at den unge mand bare sagde, at 'han skal ned til de andre' i et stille og roligt, lidt mumlende toneleje.

- Jeg siger, at jeg er ligeglad med de andre. 'Det er dit ansvar.' Men tingene går så hurtigt. Jeg får sagt det her, og så er mit fokus på der, hvor ulykken er sket, forklarede vidnet, der ikke kunne svare på, om chaufføren virkede chokeret. Men han gik stille og roligt videre.

Mange mennesker mødte op til en efterfølgende mindeceremoni for den dræbte femårige.

Et andet vidne fortæller, at han så en ung mand, der kom småløbende på cykelstien væk fra ulykken, hvilket også undrede ham, fordi alle andre bevægede sig den anden vej.

Det var omkring 50 sekunder efter ulykken, og vidnet spurgte den unge mand, 'hvor skal du hen?'.

Til det svarede han, at 'jeg løber efter hjælp', hvortil vidnet sagde, 'du skal blive her'. Men herefter rettede han også fokus mod ulykken, hvor han var med til at få bilen væk fra pigen.

Det var vidnets hustru, der ringede til alarmcentralen. Det opkald blev afspillet på retssagens første dag.

Den femårige piges mor har også afgivet forklaring i retten mandag.