Femte drab i Grønland i år - mand dræbt i Tasiilaq

En mand er natten til tirsdag fundet dræbt i Tasiilaq i det østlige Grønland.

Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fik anmeldelsen om en dødfunden person på en adresse i Tasiilaq natten til tirsdag klokken 02.

- Politiet rykkede ud til stedet. Ved politiets ankomst og på baggrund af omstændigheder og efterforskning kunne det klarlægges, at der var tale om et drab, skriver politiet.

Det arbejder fortsat på at identificere den afdøde.

En person er blevet anholdt, lyder det videre fra politiet, der er i gang med yderligere efterforskning i sagen.

Grønlands Politi er i kontakt med efterforskere fra Danmark, der vil assistere med efterforskning i sagen.

Politiet har lige nu afspærret et område ved Naasuliartarpimmut i Tasiilaq. Borgere bliver bedt om at respektere afspærringen og give politiet arbejdsro på stedet.

Det er den femte drabssag i Grønland i år. Det er omtrent det antal drab, der gennemsnitligt er hvert år i landet, der har omkring 56.000 indbyggere.

Tidligt om morgenen på årets første dag fik politiet en anmeldelse om et muligt drab på en 42-årig mand i Sermiligaaq i Østgrønland. En 18-årig mand, der er i familie med offeret, blev tilbageholdt og mistænkt for drab.

Nogle dage senere blev en 48-årig mand fundet død i en lejlighed i Tasiilaq, og en 41-årig kvinde blev sigtet og anholdt.

Senere i januar blev en 57-årig mand dræbt af skud med en riffel i Niaqornat i det vestlige Grønland, og en person blev anholdt og mistænkt for drab.

I marts blev en 56-årig kvinde fundet dræbt i Sisimiut i Vestgrønland, og en yngre mand blev tilbageholdt og mistænkt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tre mænd fra bandemiljøet er tiltalt for at have kidnappet, mishandlet og ydmyget en 27-årig mand ved blandt andet at have bedt ham om at sætte sig på en glasflaske. Hør mere i ugens udgave af 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app.