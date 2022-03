Festede på natklub: Kørte seks mennesker ihjel

To mænd i den belgiske by Louviere havde været på natklub, inden de i en bil med stor fart påkørte en stor gruppe mennesker tidlig søndag morgen

Seks er dræbt, og 25 er kvæstet, herunder 10 livsfarligt, oplyser efterforskerne, efter en bil søndag morgen bragede ind i en menneskemængde i Beligen.

Kort forinden havde to de mænd, der var bilen, været på natklub.

Der er taget blodprøver på de to mænd, og mandag ventes der svar på prøverne. De skal klarlægge, hvorvidt de to mænd var påvirket af alkohol, skriver AFP.

To personer er anholdt, men ifølge politiet udelukkes det, at det kan handle om terror.

Ikke kendt af politiet

Episoden skete i Strépy-Bracquegnies, der er et distrikt i den tidligere kulmineby La Louviere.

- På dette stadie i efterforskningen ved vi, at et køretøj bragede ind i en gruppe karnevalsbesøgende, og at seks er døde og 26 såret. Blandt dem 10 personer, hvis liv er i fare, oplyste den offentlige anklager Damine Verheyne på et pressemøde på byens rådhus tidligere søndag.

Mindst seks personer er døde, da en bil tidligt søndag kørte ind i en menneskemængde i Belgien. Foto: Johanna Geron/Reuters

Ifølge kriminalpolitiet er de tilbageholdte født i henholdsvis 1988 og 1990. De stammer fra Louviere. De har ikke tidligere været i politiets søgelys.

Ifølge politiet havde de to anholdte været på en natklub. Kort før klokken de torperederede de mange mennesker, havde de sat en tredje person af.

Karneval i byen

De ramte personer var angiveligt i gang med forberedelserne til en parade ved et karneval, der skulle have fundet sted senere søndag.

Mange belgiske småbyer afholder karnevaler på gaden i det tidligere forår omkring påsken. Ved karnevalerne klæder folk sig ud i et særligt karakteristisk kostume og går på gaden tidligt om morgenen.

- Jeg gik forbi. Da jeg vendte mig om, så jeg en bil køre ind i flokken, siger et vidne, Theo, til det statslige belgiske medie RTBF.

- Den kom virkelig hurtigt og bremsede ikke. Den fortsatte, og den ramte en pige 100 meter senere, lyder det fra øjenvidnet.