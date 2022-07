Fester stak helt af: 'Vi skal være her allesammen'

Øl, drinks og høj musik.

Sådan har aftenen formentlig set ud for mange danskere efter en glohed onsdag, hvor rekorden for den højeste temperatur målt i juli blev slået.

Men festlighederne er ikke forløbet helt uden problemer, og politiet har haft travlt flere steder i landet.

Rigtig mange anmeldelser

Sydjyllands Politi måtte kort efter midnat ty til Twitter for at opfordre borgerne til at vise hensyn.

'Vi får rigtig mange anmeldelser om støj fra fester og lignende - og det er angiveligt så støjende, at omkringboende er generet af det.'

'Det er varmt, men ryk alligevel indendøre og luk vinduerne, hvis I er i festligt lag. Vi skal være her allesammen,' lød det i et tweet fra vagtchefen.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

Annonce:

Anlæg beslaglagt

Hos Nordsjællands Politi fremgår det af døgnrapporten, at der ligeledes er blevet løbet hurtigt for at holde hånd i hanke med uromagerne.

Adskillige gange blev politikredsen kaldt ud for at dæmpe festlighederne, og et sted var en advarsel fra politiet ikke nok.

Politiet var således i dialog med flere deltagere til en fest i Tisvildeleje, hvor musikken var for høj. Men på trods af gentagne advarsler, blev der hurtigt skruet op igen.

'Der blev flere gange skruet ned, hvorefter der blev skruet op igen, og til sidst endte det med, at musikanlægget blev beslaglagt,' oplyser Nordsjællands Politi.