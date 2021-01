Festgal borger amok på politibil

En 20-årig mand blev så arrig, da politiet ville stoppe fest, at han udsatte patruljebil for hærværk

En 20-årig mand fra Kolding havde natten til lørdag tilsyneladende glemt ordsproget 'man skal stoppe, mens legen er god'.

I hvert fald havde den unge mand umådeligt svært ved at stoppe den fest, som han holdt for syv mennesker i sin lejlighed i Adelgade i Kolding.

Det skriver jv.dk.

Politiet var i den forbindelse blevet tilkaldt - ikke fordi antallet af gæster oversteg corona-restriktionerne, men fordi høj musik fra festen bragede så højt, at naboerne fik forstyrret deres nattesøvn.

Klokken halv fire havde naboerne fået nok, og da en patrulje ankom til stedet nægtede den 20-årige mand at lukke sine vinduer og slukke for musikken, fortæller vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi til avisen.

– I første omgang beder vi dem om at lukke vinduerne og i øvrigt lade være at støje og forstyrre, så det forstyrrer den offentlige orden. Det efterkommer man ikke, og da vi kommer igen, er vi nødt til at foretage anholdelse og sigtelse en person derude for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, siger vagtchef Mads Flansmose.

Den 20–årige anholdte mand fra Kolding lod derefter sin udtalte utilfredshed over anholdelsen gå ud over patruljebilen, som han flåede et monteret nummerpladsgenkendelseskamera af.

Udover at have forstyrret den offentlige orden, kan den 20-årige mand nu derfor se frem til en sigtelse om hærværk.

Mads Flansmose oplyser, at der i alt var syv til stede ved festen, som foregik i en privat lejlighed. De øvrige nøjedes med at blive bortvist fra stedet.