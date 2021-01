Festglad dansker anholdt i Thailand

En dansker er anholdt i Thailand efter at have deltaget i en fest trods nationale corona-restriktioner

Torsdag beretter flere internationale medier, herunder The Guardian, at 89 udenlandske statsborgere blev anholdt til en ulovlig fest på Three Sixty Bar på ferieøen Koh Phangan i Thailand tirsdag.

Det danske Udenrigsministerium bekræfter over for Ekstra Bladet, at en dansker er anholdt i sagen.

'Udenrigsministeriet kan bekræfte anholdelsen af en dansk statsborger i Koh Pangan, Thailand,' skriver Udenrigsministeriets presseafdeling i en mail.

'Ambassaden i Bangkok yder konsulær bistand. Vi har tavshedspligt i personsager og kan ikke oplyse yderligere,' fortsætter de.

De anholdte udlændinge er fra ti forskellige nationer, heriblandt USA, Storbritannien, Schweiz og Danmark. Foruden disse 89 udlændinge blev også 22 thailandske statsborgere anholdt for at deltage i festen, som er ulovlig grundet coronapandemien.

Sådan så det ud, da politiet rykkede ud til festen. Foto: Police Investigation Team of Surat Thani Immigration/AP/Ritzau Scanpix

Debatten raser

På det seneste har der været meget fokus på danskere, som rejser til udlandet for at slippe for corona-restriktionerne herhjemme.

Torsdag kunne DR således fortælle, at blandt andet danske unge tager til Østrig for at feste. De omgår landets indrejseforbud ved at melde sig som arbejdssøgende, beretter mediet.

Ligeledes har debatten om danskere, der rejser til Dubai, raset.

Det vides ikke, om den anholdte dansker opholder sig fast i Thailand eller var på besøg.

