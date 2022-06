Festival strammer op: Armbånd for 625.000 kr. stjålet

På Skive Festival var der lidt for meget fart over feltet, inden begivenheden gik i gang. Her blev der stjålet armbånd for over en halv millioner kroner, som giver stof til eftertanke hos festivalens bestyrelse

I pinse-weekenden har der været fuld smæk på festivalerne landet over. Det samme gør sig gældende på Skive Festival, som sluttede lørdag.

Men allerede inden festivalen kom godt i gang, var der grå skyer i horisonten. Det skriver TV Midtvest.

For Midt- og Vestjyllands Politi besøgte flere adresser i Skive, hvor de fandt adgangsgivende festival-armbånd for en værdi af 625.000 kroner og et større kontantbeløb.

Fem personer blev herefter sigtet for at stjæle og hæle armbånd til festivalen.

Vil stramme op

Det mistænkes, at det er frivillige, der giver gæsterne armbånd på, som står bag tyveriet og har solgt armbåndene videre.

Hændelsen får nu bestyrelsen til at se indad.

- Der kommer ekstra vagter på, og der kommer til at være et andet system med påsætningen af armbånd. Vi taler om mange tusinde armbånd, der bliver udleveret på meget kort tid. Så det drejer sig om kontrol - ganske enkelt, siger næstformand i Skive Festival, Henrik Kirketerp Møller, til TV Midtvest.

Selvom skuffelsen er til at føle på hos Skive Festival, betyder det ærgerlige tyveri ikke, at tilliden til de frivillige er fuldstændig borte. For det drejer sig trods alt kun om få, der ødelægger det for mange.

Om ikke andet har det i hvert fald været en 'øjenåbner', lyder det fra næstformanden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet besøgte den aarhusianske festival NorthSide, som blev afviklet i løbet af weekenden. Se, hvordan det gik i videoen.