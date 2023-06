Field's: 13-årig ringede til mor fra toilettet

Terror.

Det var den første tanke, som røg gennem hovedet på en 13-årig dreng, da han 3. juli sidste år hørte det første af flere enorme brag under en shoppingtur i Field's. Drengen var sammen med en jævnaldrende kammerat gået op på øverste etage i indkøbscentret for at få lidt at spise. Men så kom bragene, og folk begyndte at løbe.

- Jeg hører et brag, der er så højt, at jeg få tinnitus. Jeg løber ned mod rulletrapperne, og her springer jeg ud over gelænderet. For jeg tror, at gerningsmanden er bag mig. Men da jeg lander på jorden, står han lige til højre med geværet.

Den 13-årige har i Københavns Byret afgivet forklaring på en video, fordi han er mindreårig. Han er en af en lang række vidner, som har fortalt om hændelsesforløbet i Field's 3. juli 2022.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Retstegning af den 23-årige tiltalte og hans forsvarer, Luise Høj. Landsretten overvejer stadig, om manden skal have udstrakt navneforbud under sagen. Derfor kan man ikke se hans ansigt. På hans venstre side sidder en psykiatrisk sygeplejerske. Tegning: Jesper Andkjær/Ritzau Scanpix

Besøgende og ansatte i shoppingcenteret kom løbende ud i panik, kort efter at de første skud blev affyret. Foto: Kenneth Meyer

Se psykisk syg

En 23-årig mand sidder tiltalt for tre drab og en række drabsforsøg. I retten fremstod han rolig og klar iført en blå- og hvidternet skjorte. Efter frokost kom han ikke ind til sagen igen, da det ifølge retsformanden ikke var muligt for ham. Angiveligt på grund af hans psykiske sygdom.

I Field's var den 13-årige helt tæt på ham. Han så ham lige i øjnene. Gerningsmanden skød og ramte en dame lige bag drengen.

- Han var helt forvredet i ansigtet. Man kunne godt se, at han var psykisk syg. Hans ansigt var helt væk. Man kunne i hvert fald se, at der var noget helt galt, siger den 13-årige.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Gerningsmanden under sit amokløb i indkøbscenteret 3. juli 2022. Foto: Privat

- Vær stille

Han flygtede væk fra ham og ind på et toilet.

Annonce:

- Jeg tænker bare på at komme væk. Jeg løber ud på toilettet og ringer til min mor. Hun siger, at jeg skal være stille. Jeg kan høre en stemme komme nærmere. Jeg tænker, at hvis han kommer ind, så er jeg færdig. Så jeg løber ud ad nødudgangen og får folk med mig. Vi ser blod på rulletrappen.

På vej ud hjælper han en mindre dreng med at finde sine forældre. Men selv har den 13-årige kun fået hjælp i form af nogle telefonsamtaler med en psykolog, fortæller han. Drengen får ellers flashbacks til epsioden. Også når han sover, har faderen fortalt. Der bliver også læst op af et brev fra drengens lærer, der skriver, at han tidligere var helt i top i flere fag og meget vellidt. Men drengen har ændret sig efter episoden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den 23-årige gerningsmand uploadede forud for skyderiet optagelser på YouTube med de våben, som må formodes at være de våben, han havde med i Fields 3. juli 2022. Foto: privat

Den 23-årige tiltalte så forholdsvis upåvirket ud af fortællingen, som blev afspillet før frokost. Hans blik mødte vidnerne, mens de fortalte. Han fulgte deres bevægelser og lyttede opmærksomt - så efter dem, da de ankom, og gik igen efter deres forklaring.

Annonce:

Den tiltalte erkender de faktiske omstændigheder, men nægter sig skyldig og ønsker straffrihed på grund af sin psykiske sygdom. Der falder dom 5. juli.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Gerningsmanden bliver ført væk af politiet efter skyderiet. Foto: Kenneth Meyer

Offer er mærket for altid

En 41-årig kvinde kom ind i Københavns Byret ved hjælp af en rollator. Hun var tydeligvis stærkt besværet i sin bevægelse af de skader, hun har pådraget sig 3. juli 2022. Hun var i Field's med sin datter og hørte et smæld. Folk begyndte at løbe på alle sider af dem. De stod på en rulletrappe og blev presset ned af menneskemængden.

Der blev skudt gennem rulletrappens glas. Hun blev ramt i ryggen, men huskede ikke så meget.

- Det sker så hurtigt, at jeg ikke når at mærke, at jeg bliver ramt i benet, siger hun.

Hun faldt og slog hovedet ned i rulletrappen. Hun lå på ryggen og kunne ikke bevæge sig. Kort efter blev der stille, og hun fornemmede, at hun også skulle forholde sig i ro.

Annonce:

- Jeg har en cardigan, som jeg smider over hovedet. Jeg tænkte, jeg ville prøve at gemme mig. Jeg prøvede så vidt muligt at trække vejret dybt. Så prøvede jeg at spille død og forholde mig så roligt som muligt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Afhøringen af vidner fortsætter på næste retsmøde 20. juni. Foto: Kenneth Meyer

'Hvorfor gemmer I jer, det er jo ikke rigtigt'

- Da jeg kigger op, kan jeg så se ham stå med geværet. Så går jeg i panik. Jeg prøver bare at finde ro og håber, at han ikke kan se, jeg har overlevet. Så hører jeg ham sige: 'Hvorfor gemmer I jer, det er jo ikke rigtigt'

Gerningsmanden går væk, og andre vidner får trukket hende ind i en butik. Her holder hun sig ved bevidsthed, indtil hun kommer på hospitalet.

Nu tager bistandsadvokaten over og fortæller, at vidnet har haft et langt og kompliceret sygdomsforløb som følge af sine skader. Hun er også kommet på førtidspension. Bistandsadvokaten spørger til vidnets sygdomsforløb, og vidnet bryder sammen.

Annonce:

- Jeg har haft et år, hvor jeg har været inde og ude af hospitaler, været til genoptræning og haft sårpleje. Når folk spørger mig, og jeg svarer det går fint. Så ved jeg godt, at det ikke er rigtigt, siger vidnet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Gerningsmanden under sit amokløb i indkøbscenteret 3. juli 2022. Foto: Privat

Havde øjenkontakt med riffelmanden

En ung mand var i Field's med sin bror, efter at de havde fulgt deres søster og hendes to veninder til Harry Styles-koncert i Royal Arena.

- Vi er nede ved restauranterne. Så ser vi folk komme løbende. De råber og skriger 'De skyder, de skyder'. Vi er pludselig rigtig mange mennesker ved rulletrappen. Jeg kunne slet ikke se, hvor min bror var henne.

- Så får jeg øjenkontakt med ham (riffelmanden, red.). Han råber helt vildt. Jeg vælger så at hoppe ud over rulletrappen. Jeg hører ham ikke skyde igen. Jeg var rigtig rystet og kommer ind i en forretning, siger vidnet.

Mareridt: Bange, at for jeg ikke nåede at springe

Vidnet sprang i panik ned fra rulletrappen og har i dag varige men i sin fod. Han halter, når han går og kan ikke længere løbe. Lægerne fortæller ham, at det ikke bliver meget bedre.

Annonce:

- Psykisk har jeg det rigtig svært. Om natten får jeg svedeture. Jeg har mareridt om, at jeg den dag aldrig nåede at springe ud over gelænderet, siger manden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ser bare et stort skudhul i min arm

En unge kvinde med mørkt hår og mørk kjole var også i Field's forud for koncerten med Harry Styles i Royal Arena. I Københavns Byret fortæller hun om, hvad der skete, da hun blev ramt af skud den dag. De er lige kommet ind i Field's, da hendes veninde siger, at de skal ud. På rulletrappen hører hun et brag, som hun tror er en bombe.

Hun hører et brag mere, og en rude smadrer.

- Da jeg kommer ud, ser jeg, at der bare var et stort skudhul i min arm. Jeg kom ind i en ambulance og blev kørt på akutmodtagelsen.

Kvinden døjer stadig med smerter i arrene efter udgangshullet og har også nervesmerter efter overskudte nerver. Hun har også fragmenter i armen og i lungen.

- Det har jeg det dårligt med. Der sidder rester i mig af det, han har gjort. Psykisk går det godt. Men det er hårdt, for jeg arbejder et sted, hvor der også er mange menensker. Jeg er i højt beredskab. Socialt kan jeg heller ikke sige ja til alt længere, sagde vidnet.