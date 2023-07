Field's-morder dømt til anbringelse

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Den tiltalte dømmes til anbringelse på den særligt sikrede afdeling Sikringen i Slagelse. Det er en tidsubestemt dom.

Retten lægger blandt andet til grund på baggrund af en række håndskrevne noter, at forbrydelsen var nøje planlagt. Og han ankom til Field's med en riffel og syv magasiner. Han havde også været i Field's tidligere på dagen som forberedelse til skyderiet.

Den 23-årige dræbte tre og sårede syv i løbet af de 16 minutter, skyderiet varede. Sagen tæller i alt 23 forurettede.

Ingen synlig reaktion

Den dømte var iklædt en brun og hvid-ternet skjorte og briller og havde kort, lidt uglet hår. Da han ankom, kiggede han kortvarigt ned over tilhørerne. Han viste ingen tydelig reaktion, da han fik sin dom.

Den dømte kort efter anholdelsen ude foran Field's 3. juli 2022. Foto: Kenneth Meyer

Retten er kommet frem til, at den 23-årige er uegnet til straf på baggrund af den retspsykiatriske erklæring sammenholdt med andre oplysninger i sagen. Retten konkluderer, at han var sindssyg og dermed utilregnelig på gerningstidspunktet.

Når retten mener, han skal placeres på den særlige sikringsafdeling, handler det om alvoren af den begåede forbrydelse og den 23-åriges farlighed.

- På grund af farligheden finder retten for at forebygge nye overtrædelser, at det ikke findes tilstrækkeligt, at tiltalte anbringes et andet sted end på sikringsafdelingen, siger retsformanden

Udtalte sig tidligere

Den 23-årige valgte ved første retsmøde ikke at udtale sig og har undervejs gennem retssagen forholdt sig tavs uden de store følelsesmæssige og synlige reaktioner. Men fredag gjorde han det klart over for retsformanden, at han alligevel havde brug for at sætte ord på det, han har gjort.

- Efter jeg er begyndt at få stærk antipsykostisk medicin, kan jeg ikke længere se mig selv i det, jeg har gjort, læste den tiltalte op fra et notepapir med en rolig, lavmælt stemme:

- Undskyld til de pårørende. Undskyld til dem, der overlevede. Undskyld til dem, der ikke overlevede. Undskyld til dem, der er traumatiserede. Undskyld, sagde han.

Stoppet af 13-årig

Anklageren har gennem sagen lagt vægt på, at skyderiet var nøje planlagt. Hos den dømte blev der efter anholdelsen fundet planer, om hvordan han skulle bære sig ad med et masseskyderi. Af noterne var også en børnehave involveret, hvor institutionens daglige rutiner, gemmesteder og 'kill zones' var noteret.

Han har gennem hele sagen erkendt de faktiske omstændigheder, men husker ikke meget fra gerningstidspunktet på grund af sin psykiske sygdom. Det var 13-årige Yousef, som rev ham tilbage til virkeligheden med ordene.

- Jo, jeg er ægte!

Den dømte anmoder om betænkningstid i forhold til, om dommen skal ankes. Han og forsvareren har to uger til at tage stilling til spørgsmålet. En midaldrende mand gik efter retsmødets slutning ud i et baglokale med den dømte. Ud fra den fysiske lighed med den dømte må man formode, at det var hans far.

Anklager: Sagen påvirker mig

Efter dommen sagde specialanklager Søren Harbo blandt andet, at han selvfølgelig var tilfreds med, at retten dømte den tiltalte skyldig i alle punkterne i anklageskriftet. Men sagen påvirkede ham også personligt.

- Man skal have været hugget i sten, hvis ikke en sag som denne her gør indtryk på en. Når man møder mennesker, som har tabt deres kære, er fysisk hårdt sårede eller er psykisk hårdt ramt, så påvirker det mig.

- Det ligger mig også på sinde at sige, at vi ved, at der også er rigtig mange derude, som stadig er psykisk påvirkede af sagen, selv om de ikke har været en del af denne her sag.

Den dømtes forsvarer Louise Høi ønskede ikke at uddybe sin klient holdning eller reaktion:

- Vi skal nu hjem og læse dommen, og så tager vi stilling, sagde hun og gik bort fra de ventende pressefolk med hastige skridt.

Det betyder en anbringelsesdom

Da den 23-årige drabsmand fra Field's var sindssyg i gerningsøjeblikket, kan han ikke idømmes en almindelig fængselsstraf. Han er derfor dømt til anbringelse på Sikringsafdelingen i Slagelse - populært kaldet Sikringen. Det minder på det ydre om et fængsel, så det ifølge specialanklager Søren Harbo ikke er muligt at flygte.

- Og der er en vanvittigt høj personalenormering samt sikkerhedsvagter, har han sagt til Ritzau forud for dommen.

Desuden kan man - i modsætning til på en almindelig psykiatrisk afdeling - ikke komme på uledsaget udgang, og det kræver i det hele taget en helt særlig tilladelse, hvis man skal på ledsaget udgang fra Sikringen. Justitsministeriet skal blandt andet ind over.

Alene det, at anklagemyndigheden ønsker en person anbragt på Sikringen, kræver, at Justitsministeriet vurderer det og indstiller til det.

Morbide voldsfantasier

Anklagemyndigheden har argumenteret for, at det er nødvendigt med de ekstra sikkerhedsforanstaltninger til den 23-årige, da han på trods af medicinsk behandling for paranoid skizofreni under sin varetægtsfængsling stadig har 'morbide voldsfantasier'. En retspsykiater har blandt andet vurderet, at der er stor risiko for, at den 23-årige igen vil begå alvorlig personfarlig kriminalitet.

I modsætning til en almindelig behandlingsdom kan en anbringelsesdom kun ophæves af retten ved en såkaldt foranstaltningsændring. For eksempel kan dommen ændres til en almindelig behandlingsdom.

En anbringelsesdom må ikke forveksles med en forvaringsdom. Begge er tidsubegrænsede foranstaltninger, men forvaring bruges over for personer, som ikke er sindssyge eller retarderede og derfor i udgangspunktet egnede til almindelig straf

I gennemsnit sidder man ni år på Sikringen, før man enten bliver overført til behandling på en retpsykiatrisk afdeling, overført til almindelig afsoning eller bliver udskrevet.

Advokat: Tragisk afslutning på en tragisk sag

Bistandsadvokat Helle Hald har været advokat for 22 af de 23 forurettede i sagen. Hun ser dommen som en tragisk afslutning.

- Jeg synes på sin vis, at det er en tragisk afslutning på en tragisk sag.

Men en sag med så mange døde, sårede og psykisk skadede slutter aldrig helt.

- Når man har været udsat for en alvorlig personforbrydelse, så kan man sige, nu er der sat et lille punktum. Nu er denne her del slut, siger Helle Hald.

- Men det er vigtigt at sige, at en sag som denne her aldrig rigtigt er slut for de involverede. De vil nok altid have en særlig årvågenhed, når de er steder med mange mennesker.

Skød med fars riffel

Da den nu 23-årig mand gik ind i indkøbscentret Field's 3. juli sidste år og skød løs mod tilfældige kunder, var han bevæbnet med sin fars våben.

Sønnen havde taget en Sauer 200 STR-riffel og en Walther P-1 ni millimeter pistol med ammunition fra sin fars våbenskab i hjemmet.

Der blev affyret 16 skud med Sauer-riflen, men ingen med pistolen. Tre blev dræbt, 11 blev forsøgt dræbt, og af dem blev syv kvæstet af skud.

Faren blev efter skyderiet i Field's sigtet for overtrædelse af våbenloven, og han har efterfølgende erkendt sig skyldig og betalt en bøde. Dermed er sagen mod faren ude af verden.

Her har den nu dømte fået sporsikrings-dragt på, inden han bliver ført væk. Foto: Kenneth Meyer

Anonym drabsmand

Ekstra Bladet har i denne sag valgt at anonymisere drabsmanden på trods af forbrydelsens grovhed. Det skyldes bl.a., at manden er psykisk syg og dømt sindssyg i gerningsøjeblikket.