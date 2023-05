Under retssagen om sidste sommers skyderi i Field's ønsker anklagemyndigheden, at en række videoer fra overvågningen i indkøbscenteret, skal afspilles for lukkede døre

Det siger specialanklager Søren Harbo under et forberedende retsmøde torsdag eftermiddag.

Det drejer sig ifølge anklageren om 13 sammenklippede videoer fra overvågningen i Field's, som viser forskellige vinkler i centeret under skyderiet den 3. juli 2022.

