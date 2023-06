Field's-skyderiet: Nu begynder retssag mod 23-årig

En varm søndag eftermiddag 3. juli sidste år blev med ét forvandlet til et blodigt kaos i shoppingcenteret Field's, da en mand skød mod flygtende folkemængder.

Og med dræbende skud tog livet af en 46-årig familiefar og en pige og en dreng på 17 år. Herudover blev syv såret af skud.

Nu begynder retssagen mod den 23-årige formodede gerningsmand, som blev anholdt ude foran centeret, et kvarter efter at riffelmanden afgav første skud.

Manden er tiltalt for 3 drab, 11 drabsforsøg, trusler og ulovlig besiddelse af skydevåben. Anklageskriftet, som Ekstra Bladet har indsigt i, tæller i alt 23 forurettede i sagen.

Under et retsmøde i forbindelse med den 23-åriges varetægtsfængsling, kom det frem, at han erkendte de faktiske omstændigheder omkring skyderiet alene ud fra det, han kan huske, men nægtede sig skyldig.

Annonce:

Den 23-årige har siden anholdelsen været varetægtsfængslet i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling. Anklagemyndigheden åbner for påstand om anden sanktion end fængsel, hvis den tiltalte findes skyldig i drab og drabsforsøg.

Ekstra Bladet er til stede i retssalen, og du kan følge med i sagens gang her (liveblog).

Artiklen fortsætter under videoen ...

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af denne video, som viser den formodet gerningsmand bag skyderiet i Field's. ADVARSEL: Voldsomme billeder

Dræbt for øjnene af egne børn

Ekstra Bladet har på baggrund af vidneforklaringer og anklageskriftets beskrivelser kunnet kortlægge gerningsmandens dødsrute gennem shoppingcenteret i det kvarter, skyderiet varede.



Det første drab skete klokken 17:33 i lobbyområdet til centerets biograf, hvor han med to skud dræbte den første forurettede. Drabet skulle ifølge anklageskriftet være sket for øjnene af offerets to mindreårige børn.

I samme område dræbte han også med to skud sit andet offer. Han forsøgte derefter at ramme en tredje, men missede, idet skuddet alene strefjede mandens skulder.

Annonce:

Specialanklager Søren Harbo siger mandag morgen foran Københavns Byret:

- Det er en tragisk sag med mange ofre og meget voldsomme omstændigheder. Men nu får den sit strafferetslige punktum.

Ekstra Bladet har efter skyderiet talt med manden, der overlevede skuddet. Han blev indkaldt som vidne i sagen, men er blevet fritaget, da han i dag er så traumatiseret af oplevelserne, at han ikke føler sig i stand til hverken at vidne eller følge retssagen.

Læs også en 13-årigs beretning om sit møde med gerningsmanden, hvor han tryglede for sit liv.