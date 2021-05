Fik 18 år for drab: Fundet død timer efter dom

En 47-årig mand blev fredag idømt 18 års fængsel for drab på en 45-årig kvinde i Sverige. Nu er han timer efter dommen fundet død.

Det skriver den svenske avis Aftonbladet.

- Manden er fundet død. Der er omstændigheder i sagen, der gør, at vi i øjeblikket ikke kan afgøre, om det er en anden person, der har slået ham ihjel, sagde Mats Öhman fra svensk politi til Aftonbladet og tilføjede:

- Men vi har anholdt en mand, der var omkring drabsstedet.

Politiet har nu iværksat en større efterforskning for afgøre, hvilken rolle den anholdte spiller.

Var ikke varetægtsfængslet

Den nu afdøde 47-årige blev i første omgang frifundet i maj sidste år, men blev altså fredag idømt 18 års fængsel i hvad, der svarer til landsret herhjemme.

Han har ikke været varetægtsfængslet under retssagen og var ikke tilstede under domsafsigelsen.

Men under dommen fredag blev det besluttet, at han skulle direkte bag tremmer efter domsafsigelsen. Dog lykkedes det ikke politiet at finde frem til manden, og han blev derfor efterlyst af det svenske politi.

Han var dømt for at slå den 45-årige Lena Wesström ihjel, som blev meldt savnet 15. maj 2018. Fire dage senere blev hun fundet død i sit hjem i Nya Hjärsta i Svergie. Ifølge Aftonbladet blev hun slået 17 gange i hovedet med en ukendt genstand.