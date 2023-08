Fik et chok: - Der var vand overalt

De ansatte i en virksomhed i Frederikshavn mødte ind til et kedeligt syn søndag eftermiddag

I weekenden sneg ukendte gerningspersoner sig ind i virksomheden Gemidan i Frederikshavn.

Her åbnede de en brandhane i fabrikshallen og smuttede igen, mens vandet væltede ud.

Det skriver Kanal Frederikshavn.

- Der er ikke ødelagt noget i hallen, men der var vand overalt, så vi har haft et kæmpe oprydningsarbejde, hvilket selvfølgelig er ærgerligt, siger Jens Stokholm Olsen, der er produktionschef i Gemidan, til lokalmediet.

Over for Kanal Frederikshavn bekræfter politikredsen, at de efterforsker sagen, som de betragter som hærværk.

De håber at høre fra vidner, der har set noget mistænkeligt i området ved Udviklingsvej 20 i Frederikshavn mellem fredag klokken 23 og søndag klokken 16.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.