Fik kniv i ryggen på banegård: To anholdt

Nordjyllands Politi har anholdt to personer sigtet for røveri i forbindelse med et overfald på banegården i Aalborg, hvor en mand er blevet stukket med kniv i ryggen.

Det oplyser Karsten Højrup Kristensen, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi, tidligt lørdag morgen.

- Vi har foretaget to anholdelser, og en 16-årig er blevet sigtet i sagen. Vi har også anholdt en mand på 18 år, mens vi stadigvæk leder efter en tredje gerningsmand.

Politiet kender identiteten på den tredje formodede gerningsperson, som er en 20-årig mand.

- Han ved også godt, at vi leder efter ham, så ham vil vi bare gerne have til at melde sig selv hurtigst muligt, siger Karsten Højrup Kristensen.

Foto: René Schütze

Politiet sigter efter at fremstille den 16-årige i grundlovsforhør lørdag. Den 18-årige er løsladt.

Fredag aften oplyste politiet på Twitter, at det siden klokken 21.29 havde været til stede på banegården og efterforskede sagen.

Foto: René Schütze

Offeret blev efterfølgende behandlet på hospitalet og har ikke fået livstruende skader, lyder meldingen.

- Han har været i behandling for de skader, han har pådraget sig. Han har fået et knivstik i ryggen, men han er stadigvæk udenfor livsfare, siger Karsten Højrup Kristensen.

Offeret og de formodede gerningsmænd har 'kendskab' til hinanden, oplyser vagtchefen.