Kun i Ekstra Bladet

Brian Sandberg har brugt tusindvis af kroner på at få dækket sine rockertatoveringer med sort blæk. Den første gang, han blev smidt ud af Hells Angels, skulle han have fjernet hele 18 tatoveringer.

Men det var ikke nok til at få ham til at indse, at han skulle holde sig væk. Mens han lå på tatovørbriksen for at få fjernet sidste del af et kæmpemæssigt Hells Angels-rygmærke, spurgte han sin HA-kontaktperson, der kontrollerede seancen, om han ’måske en dag kunne vende tilbage til klubben’.