Fik taget mors bil

Der har nok været super dårlig stemning hjemme på en adresse i Greve, hvor en 18-årig ung mand fredag fik besøg af Midt- og Vestsjællands Politi.

For dagen før om torsdagen blev den 18-årige nemlig mål til at køre 115 kilometer i timen. I en byzone. I sin mors bil.

Til den forseelse kvitterede politikredsen med at møde op på adressen og beslaglægge moderens halvandet år gamle bil. Det skriver TV2.

Ekstrem hastighedsoverskridelse

Den unge fartsynder blev blitzet på Greve Strandvej på en strækning, hvor man kun må køre 50 kilometer i timen.

Det giver en hastighedsoverskridelse på 130 procent, og derfor blev episoden også kategoriseret som vanvidskørsel.

- Det her er en grov overtrædelse. Derfor bliver vi også nødt til at skride hurtigt ind overfor denne her vanvittige kørsel, siger Charlotte Tornquist, der er kommunikationsmedarbejde hos Midt- og Vestsjællands Politi, til mediet.

Der vil ifølge Midt- og Vestsjællands Politi ske en retlig forfølgelse af den 18-årige.

I alt blev 50 ud af 616 biler målt til at køre for hurtigt på strækningen af en fotovogn, skriver TV2. En tredjedel af de 50 kørte så hurtigt, at de fik en bøde og et klip i kørekortet.